Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild im Laufe der Woche deutlich eingetrübt. So sackten die Aktien bereits am Mittwoch unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Auf mittlere und lange Sicht zeigen die Trends bereits seit Mitte Dezember nach unten./la/ajx/jha/

Am Mittwoch hatte sich bereits Analyst Dominic Nash von der britischen Investmentbank Barclays skeptisch geäußert und so den Aktienkurs von Encavis belastet. Der Experte erwartet zwar ein gutes Jahr 2023 für breit aufgestellte Energiekonzerne. Für Unternehmen, die auf den Bereich der Erneuerbaren Energien fokussiert sind, positioniert er sich aber vereinzelt vorsichtiger wegen hoher Bewertungen. Die Papiere von Encavis zum Beispiel erlebten derzeit einen allgemeinen Anstieg der Bewertungskennzahlen, hieß es.

Am Donnerstag hatte die Investmentbank Stifel die Papiere von Encavis auf "Hold" abgestuft. Damit geht sie davon aus, dass die Aktien auf Sicht von zwölf Monaten nur noch eine Gesamtrendite zwischen minus fünf Prozent und plus zehn Prozent aufweisen. Diese berechnet sich aus einer Kombination aus Kursentwicklung und Dividendenrendite.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter pessimistischer Analystenkommentar hat am Donnerstag die jüngste Talfahrt der Aktien von Encavis beschleunigt. Nach einem Minus von mehr als vier Prozent am Vortag sackten die Papiere des Solar- und Windpark-Betreibers am Donnerstagmittag um weitere achteinhalb Prozent auf 16,40 Euro ab. Damit fielen die Anteilsscheine auf das Niveau von Mitte März zurück.

