BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei den europäischen Versicherern dürften sich die operativen Trends der ersten neun Monate im Schlussquartal 2022 fortgesetzt haben, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Rückversicherer an, da sie bei der anstehenden Erneuerungsrunde mit deutlichen Preissteigerungen rechnet. Die Allianz habe 2022 derweil mit einigen negativen Überraschungen aufgewartet, die einen Kursanstieg verhindern dürften, da die Konsenschätzungen keinen Spielraum für schlechte Nachrichten ließen./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 217,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m