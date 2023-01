Schondorf am Ammersee (ots) - Die Tagesgeldzinsen scheinen ihre Rekordjagd auch

im neuen Jahr fortzusetzen. Laut Tagesgeld-Index des Verbraucherportals

biallo.de - einem Mittelwert von rund 60 bundesweiten Tagesgeldangeboten -

liegen die Zinsen aktuell bei 0,90 Prozent. Zum Vergleich: Mitte vergangenen

Jahres notierte der Tagesgeld-Index noch auf einem Allzeittief bei 0,05 Prozent.



Zahlreiche Zinserhöhungen zum Jahresauftakt





Seit Jahresanfang haben gut ein Dutzend Banken im Biallo-Tagesgeld-Vergleichihre Konditionen weiter nach oben geschraubt. Die französische Renault BankDirekt sowie die luxemburgische Advanzia Bank bieten Neukunden jetzt bis zu 2,00Prozent - für drei beziehungsweise vier Monate garantiert. Danach fallen dieZinsen auf das Bestandskundenniveau von 0,80 respektive 1,40 Prozent pro Jahrab.Auch die Platzhirsche ING und Consorsbank offerieren Neukunden einen Aktionszinsin Höhe von 2,00 Prozent (vier Monate garantiert) beziehungsweise 2,10 Prozent(sechs Monate garantiert). Der Bestandskundenzins fällt mit jeweils 0,30 Prozentallerdings deutlich niedriger aus als bei der Advanzia und Renault Bank.Spanische Direktbank hebt Zinsen auf 2,20 ProzentDen höchsten Zins im Tagesgeld-Vergleich (https://www.biallo.de/tagesgeld/)bietet aktuell die zur spanischen Santander gehörende Suresse Direkt Bank, dieihren Tagesgeldzins in dieser Woche von 1,70 auf 2,20 Prozent noch einmaldeutlich erhöht hat. Der neue Zins ist für Neukunden bis 31. Mai garantiert. DerStandardzins beträgt variable 1,00 Prozent pro Jahr.Das Besondere: Hebt die Suresse die Tagesgeldzinsen in den nächsten Wochenweiter an, dann partizipieren Anlegerinnen und Anleger während desAktionszeitraums automatisch an der Zinssteigerung, sind aber nach untenabgesichert.Neobroker Trade Republic heizt Wettbewerb anDas beste Tagesgeldangebot ohne Zinsgarantie ruft derzeit die maltesische FCMBank auf, die sowohl für Neu- als auch Bestandskunden einheitliche 1,81 Prozentpro Jahr zahlt. Vor kurzem sorgte der Neobroker Trade Republic für Aufsehen, derGeldguthaben bis 50.000 Euro auf dem Verrechnungskonto bis auf Weiteres mit 2,00Prozent verzinst. Das Verrechnungskonto funktioniert ähnlich wie einTagesgeldkonto, ist aber an die Eröffnung eines Depots geknüpft."Nach jahrelanger Durstrecke mit Null- und Negativzinsen haben Tagesgeld-Anlegerund Zinshopper mittlerweile die Qual der Wahl", sagt Horst Biallo, Gründer undGeschäftsführer des gleichnamigen Verbraucherportals. Allerdings solltenSparerinnen und Sparer beachten, dass sie trotz des höheren Zinsniveausabzüglich Inflation nach wie vor einen negativen Realverlust erzielen. "Dennochgibt es in puncto Liquiditätssicherung derzeit keine echte Alternative zumTagesgeld."Der Zinsexperte erwartet, dass die Tagesgeldzinsen in den nächsten Wochen weitersteigen werden, zumal die Europäische Zentralbank (EZB) im Februar und März dieLeitzinsen weiter anheben dürfte. "Bis Frühjahr halten wir die Drei vor demKomma beim Tagesgeld für realistisch", sagt Biallo.