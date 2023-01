Pflegenotstand - Company Builder Excubate baut Start-up ennie® mit Vermittlungsplattform für faire 24-Stunden-Pflege in nur 18 Monaten auf (FOTO)

Köln (ots) -



Innerhalb von nur 18 Monaten hat der Company Builder Excubate die

24-Stunden-Pflege-Plattform ennie® von der Idee bis zur erfolgreichen Skalierung

ausgebaut. Nach dem Start im August 2021 operiert das Unternehmen mittlerweile

in drei europäischen Ländern (Deutschland, Polen und Rumänien) und beschäftigt

insgesamt 20 Mitarbeiter. Jeden Monat wächst die Plattform durch über 2.000 neue

Anmeldungen.





Verbesserung der Situation in der PflegeDas digitale Pflege-Start-up ennie® tritt mit einem innovativenVermittlungsportal dem Pflegenotstand in Deutschland entgegen. PflegesuchendeFamilien können sich auf der Plattform direkt mit qualifiziertenBetreuungskräften aus EU-Ländern, wie z. B. Polen verbinden. Diebetreuungsbedürftigen Personen haben zudem die Möglichkeit, die Betreuungskräfteüber ein Telefonat oder per Chat kennenzulernen. Dadurch ermöglicht diePlattform den Betreuungskräften, unabhängig von lokalen Agenturen mit eigenemGewerbe zu arbeiten, mehr zu verdienen und so eine verlässliche und liebevollereBetreuung zu leisten. Der normalerweise stark fragmentierte und intransparenteVermittlungsprozess im Bereich der 24-Stunden-Pflege und Seniorenbetreuung wirddurch den klaren und einfachen Prozess bei ennie® zentralisiert, transparent undfair.Zum Erklärvideo von ennie®: https://www.youtube.com/watch?v=IwC5J5iNFBYErfolgreiche Gründung und Aufbau der Plattformennie® wurde im Juli 2021 durch ein achtköpfiges Kernteam aus Company BuildingSpezialisten von Excubate gegründet. Das Team vereint fachliche Erfahrung ausder Pflegebranche und Expertise im Aufbau von digitalen Plattformen. Nur sechsMonate nach der Gründung ging die Plattform online. Möglich wurde dies dankobjective partner (https://objective-partner.de/case-studies/ein-neuer-standard-fuer-die-24-stunden-pflege/) als erfahrenem und agilem Entwicklungspartner. Dasneuartige Angebot erfreute sich sofort großer Nachfrage bei beidenNutzergruppen. ennie® verzeichnete über 15.000 Besucher sowie mehr als 1.000Anmeldungen pro Monat."Dank einer agilen Umsetzung im Rahmen eines Lean Start-up Ansatzes undkontinuierlichen Anpassungen konnten wir innerhalb von sechs Monaten mit einemtechnischen und organisatorischen MVP (Produkt mit vorgesehenen Kernfunktionen)an den Markt gehen und damit bereits hohe Nachfrage generieren", betont RaphaelWischnewsky, jetziger Geschäftsführer von ennie® und damaliger Head of