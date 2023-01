Flugwindkraftanlage mit bahnbrechender Technologie auf Mauritius in Betrieb genommen (FOTO)

Port Louis/Mauritius, Hamburg (ots) -



- Drachenbasierte Flugwindkraftanlage speist grünen Strom aus Höhenwinden in das

Inselnetz von Mauritius ein

- Das Projekt dient dazu, die Wirtschaftlichkeit der Technologie zu

demonstrieren und den Markteintritt in Ostafrika und in der Region des

Indischen Ozeans vorzubereiten



Auf der Insel Mauritius hat eine revolutionäre neue Technologie zur grünen

Energieversorgung ihren Anfang genommen: Ein 120m² großer Drachen fliegt über

die Zuckerrohrfelder der Insel im Indischen Ozean, um den Wind in mehreren

hundert Metern Höhe zu nutzen. Betrieben wird die Anlage von SkySails Power

Indian Ocean, einem Joint Venture der deutschen Firma SkySails Power und der

mauritischen IBL Energy Holdings (IBL). Nach Abschluss der Installationsarbeiten

und der Inbetriebnahme hat der Netzbetreiber CEB die Genehmigung zur Einspeisung

von Strom in das Inselnetz erteilt und die Netzkonformität des Systems

bestätigt. Gestützt auf die Ergebnisse des ersten Projektes beabsichtigt

SkySails, von Mauritius aus die innovativen Technologie zusammen mit IBL in

Ostafrika und im Indischen Ozean einzuführen.