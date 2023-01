BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beiersdorf sei 2022 eine der besten Aktien in seinem Universum gewesen und sie bleibe einer seiner "Top Pick" im Haushalts- und Körperpflegesektor, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Führungsteam, eine verbesserte operative Aufstellung und die Investitionsambitionen untermauerten sein Vertrauen in das Unternehmen, das eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten der Branche biete./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 111,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 144

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m