Der Leitzins und seine Auswirkungen auf die Aktienmärkte

Was ist der Leitzins?

Leitzinsen bestimmen, zu welchen Konditionen sich Geschäftsbanken bei den Zentralbanken (z.B. der EZB) für kurzfristige Kredite refinanzieren können. Die Höhe der Leitzinsen hat direkte Auswirkungen auf Sparer und Kreditnehmer, da die höheren Finanzierungskosten von den Banken an ihre Kunden weitergegeben werden.

Notenbanken nutzen Leitzinsen als Instrument zur Steuerung der Inflation. Erleben wir eine hohe Inflation, steigen in diesem Zeitraum auch die Zinsen. Höhere Zinsen hemmen Konsum, was wiederum einen Anstieg des Preisniveaus verhindern soll. Die anvisierte Inflationsrate liegt aktuell bei 2 Prozent. Steigende Zinsen sorgen dafür, dass auch Fremdkapital für Unternehmen teurer wird. Dadurch sinken Investitionen und auch die Unternehmensgewinne.

Weniger Investitionen sorgen für ein geringeres Wirtschaftswachstum, was wiederum negative Auswirkungen auch den Aktienmarkt haben kann. In der Vergangenheit haben Ankündigungen zu Zinserhöhungen immer zu Bewegungen an den Aktienmärkten geführt.

Auswirkung auf die Aktienmärkte

Die steigenden Zinsen sorgen dafür, dass Anleger geringere Unternehmensgewinne erwarten, da die Fremdkapitalkosten steigen. Auch das stagnierende Investitionsvolumen sorgt dafür, dass das Wachstum eingeschränkt wird. All diese Faktoren sorgen in Summe dafür, dass Aktienkurse in Zeiten von steigenden Zinsen sinken.

Abgesehen von den direkten Einflüssen auf die Unternehmen, haben Zinsentscheide auch Einfluss auf die Alternativen für Anleger. Steigende Zinsen machen Spareinlagen bei Banken attraktiver. Viele Anleger bevorzugen in solchen Zeiten eine Umschichtung ihrer Portfolios, um das Risikolevel zu reduzieren. Die geringere Nachfrage nach “riskanteren” Anlageklassen hat einen negativen Einfluss auf deren Kursentwicklung.

Es gibt jedoch auch Branchen, die von Zinserhöhungen profitieren - darunter fallen u.a. Bankaktien. Die steigenden Zinsen führen zu höheren Margen im Kreditgeschäft und zu besseren Gewinnaussichten.

So gehen Sie mit Leitzinsänderungen um

Aus unserer Sicht sollten Anleger einen passiven Anlageansatz verfolgen. Zinsentscheide sollten keinen wesentlichen Einfluss auf die Anlagestrategie haben. Unabhängig vom Zinsniveau, sind Aktien bis heute die attraktivste Anlageklasse, um langfristig Vermögen aufzubauen.

Wir plädieren für eine passive Anlagestrategie, in der Anleger den Märkten - unabhängig von externen Faktoren - folgen. Langfristig haben kurzfristige Umschichtungen keinen signifikanten Einfluss auf den Anlageerfolg. Unsere Portfolios sorgen mit der zusätzlichen Anleihenquote, dass Anleger von steigenden Zinsen direkt profitieren. Je nach Risikoprofil kann die Anleihenquote zwischen 70 Prozent und 30 Prozent betragen.

Anleger können bei Bedarf ihre Gewichtung anpassen, sollten sich die Zinsen drastisch erhöhen. Von einer kompletten Umschichtung auf rein zinsbasierte Anlageprodukte raten wir hingegen ab. Bei einer Inflationsrate von durchschnittlich über 8 Prozent in 2022 verlieren Ihre Spareinlagen bei der Hausbank auch beim aktuellen Zinsniveau massiv an Kaufkraft.