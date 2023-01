BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 4800 auf 5190 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Analystenteam um Fulvio Cazzol ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum Lebensmittel- und Haushaltswarensektor aktuelle Kostenerwartungen und das gestiegene Zinsniveau in die Schätzungen einfließen. Im Schnitt erhöhten sie ihre Gewinnerwartungen je Aktie, teils wegen der besseren Kostenperspektive./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 18:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 46,62EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51,9

Kursziel alt: 48

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m