Sieben Top-Trends für den Arbeitsmarkt der Zukunft / ManpowerGroup veröffentlicht "The New Human Age" Workforce- Trendreport (FOTO)

Zwar seien Erfolg und Karriere immer noch vielen Arbeitnehmenden wichtig. Fürdie Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitgeber seien zunehmend aber auch andereFaktoren von Bedeutung, wie etwa dessen Einstellung zu Klimaschutz,Work-Life-Balance, Diversität und Chancengleichheit. Für den Report wurden13.707 Entscheidungsträger*innen und 8.016 Arbeitnehmende oder aktivArbeitssuchenden aus acht Ländern und Regionen befragt. Der Report weist dieTrends aus, die die Arbeitswelt der Zukunft prägen werden. Die sieben Top-Trendssind:- Werteorientierung der Generation Z bringt Unternehmen zum Umdenken DieGeneration Z (1995 - 2010) wird bis 2025 etwa 27 Prozent der Belegschaftausmachen. Themen wie Diversität, Gleichberechtigung, Integration undKlimawandel sind dieser Generation wichtig. 68 Prozent der Arbeitnehmenden derGeneration Z geben an, mit den Fortschritten ihres Unternehmens bezüglich derSchaffung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsumfeldes unzufrieden zusein. In Bezug auf die Umwelt sagen 52 Prozent, dass nicht genug getan wird.Unternehmen müssen sich dieser sich wandelnden Erwartungshaltung bewusst sein.- ESG und grüne Arbeitsplätze als entscheidendes Kriterium Mehr als je zuvormöchten Menschen von ihrem Arbeitgeber wissen, wie er sich beim Thema ESG -Environment (Umwelt), Social (Gesellschaft), Governance (Unternehmensführung)- positioniert. Auch 75 Prozent der Investoren sind der Meinung, dass sichUnternehmen mit ESG-Themen befassen sollten, auch wenn dies kurzfristig zuLasten der Profitabilität gehen sollte. Gleichzeitig wird auch die Nachfragenach Tätigkeiten in grünen Wachstumsbranchen im Jahr 2023 zunehmen: Jobs, dieden Verbrauch von Energie, Rohstoffen oder Treibhausgasemissionen reduzieren,Abfall und Verschmutzung minimieren oder Ökosysteme schützen und

Frankfurt am Main (ots) - Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos präsentiert die ManpowerGroup den Trendreport "The New Human Age". Das Unternehmen ist langjähriger strategischer Partner des Weltwirtschaftsgipfels und engagiert in Projekte rund um weltweite Beschäftigung, Weiterbildung sowie Zukunft und Nachhaltigkeit des Arbeitsmarktes. "Die Arbeitswelt durchlebt Veränderungen: demografischer Wandel, Fachkräftemangel, neue Technologien sowie eine sich ändernde Erwartungshaltung der Beschäftigten an individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ihres Arbeitsalltags. Unternehmen müssen auf diese reagieren, wenn sie auch künftig attraktiv für neue Talente sein möchten", sagt Iwona Janas, Country Managerin der ManpowerGroup Deutschland.

Sieben Top-Trends für den Arbeitsmarkt der Zukunft / ManpowerGroup veröffentlicht "The New Human Age" Workforce- Trendreport

