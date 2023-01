Vom Innovationsprojekt zur Marktreife - Miele gründet seinen eigenen Inkubator / Neue Pioneering GmbH startet im Januar 2023 / Förderung von Business-Konzepten und Startups aus der Belegschaft (FOTO)

Gütersloh (ots) - Bei der Suche nach spannenden neuen Geschäftsmodellen und

deren Umsetzung sind agile Startups gegenüber großen Unternehmen oft im Vorteil.

Doch der Weg von der Idee zum marktreifen Business ist in aller Regel lang und

voller Hürden. Um die Entwicklung und Realisierung innovativer Lösungen aus der

Belegschaft weiter zu fördern und schneller zu realisieren, hat Miele nun seinen

eigenen Inkubator gegründet. Mit der Pioneering GmbH wird ein kreatives Umfeld

geschaffen, in dem interne Startups abseits der etablierten Strukturen ihre

Ideen schneller verwirklichen können.



Der jüngste Spross des Gütersloher Familienkonzerns ist aus dem Bereich Smart

Home - zuständig für die Entwicklung innovativer Anwendungen zur

Hausgerätevernetzung und neuer digitaler Geschäftsmodelle in diesem Kontext -

und der Business Unit New Growth Factory entstanden. Letztere zeichnet sich bei

Miele für das Wachstum mit neuen Geschäftsfeldern verantwortlich - zum Beispiel

durch Übernahmen, Beteiligungen an Startups oder eben über eigene Ideen und

Ausgründungen. Die Geschäftsführung der Pioneering GmbH teilen sich Dr. Ina

Nordsiek, Director Intrapreneurship der Business Unit New Growth Factory, sowie

Hendrik Stegelmann, Director Digital Innovation and Products im Bereich Smart

Home. Beide nehmen ihre neue Funktion zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben

wahr.