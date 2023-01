BNW-Positionspapier Nachhaltige öffentliche Beschaffung als Transformationshebel nutzen

Berlin (ots) - Mit einem Einkaufs- und Vergabevolumen von etwa 500 Mrd. Euro pro

Jahr haben die Beschaffungsstellen von Bund, Ländern und Kommunen eine zentrale

Marktmacht und einen erheblichen Einfluss auf die sozial-ökologische

Transformation der Wirtschaft. Obwohl die Bundesregierung sich zur nachhaltigen

öffentlichen Beschaffung bekannt hat, bleiben Behörden aller Verwaltungsebenen

hinter den Erwartungen zurück. Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e. V.

(BNW) zeigt in seinem heute veröffentlichen Positionspapier auf, mit welchen

Maßnahmen die öffentliche Beschaffung nachhaltig werden kann.



"Die öffentliche Beschaffung muss als wirksamer Hebel im Kampf gegen die

Klimakrise genutzt werden", sagt BNW-Geschäftsführerin Dr. Katharina Reuter.

"Gerade in den Bereichen Strom, Wärme, Transportfahrzeuge und Nahrungsmittel ist

es dringend notwendig, dass dieser Geldfluss sofort in nachhaltige Produkte und

Dienstleistungen umgelenkt wird. Deshalb fordern wir von der Bundesregierung ein

Sofortprogramm für die Dekarbonisierung der Beschaffung in diesen Bereichen."