BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3500 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neu für den Lebensmittel- und Aromenbereich zuständigen Analysten Fulvio Cazzol und Samantha Darbyshire ließen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Kostenerwartungen und das gestiegene Zinsniveau einfließen. Im Schnitt erhöhten sie ihre Gewinnerwartungen je Aktie, teils wegen der besseren Kostenperspektive. Aromenherstellern wie Givaudan messen sie 2023 relativ viel Potenzial bei./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 2.972EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3500

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m