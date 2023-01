TÜV Rheinland betreibt künftiges Leistungszentrum Lausitz - Fachkräfte für den Strukturwandel / Ausbildungszentrum wird im August 2026 eröffnet / Leuchtturmprojekt stärkt Wirtschaftsstandort Lausitz (FOTO)

Schwarzheide (ots) - Das Leistungszentrum Lausitz in Schwarzheide ist ein

wichtiger Baustein für den Strukturwandel in der Braunkohleregion. Im August

2026 soll das überbetriebliche Ausbildungszentrum eröffnet werden. Bis dahin

werden 70 Millionen Euro in Bau und Ausstattung des Campus investiert. Eine

entscheidende Investition in die Zukunft der Lausitz als Wirtschaftsstandort.

Nicht nur für die Region ist das Leistungszentrum ein bedeutendes

Leuchtturmprojekt, sondern auch für die TÜV Rheinland Akademie als künftiger

Betreiber. "Der mit der Stadt Schwarzheide unterzeichnete Betreibervertrag ist

ein großer Vertrauensbeweis für unsere bisher geleistete Arbeit in der Lausitz",

sagt Markus Dohm, Executive Vice President von Academy & Life Care bei TÜV

Rheinland. "Wir sind seit Jahrzehnten sehr erfolgreich als Bildungsträger in der

Region tätig und freuen uns, die künftige Entwicklung sehr aktiv mitgestalten zu

können. Als Unternehmen mit Hauptsitz in Köln, können wir dabei die Erfahrungen

des Strukturwandels der Kohlereviere in Nordrhein-Westfalen sehr gut einbringen.

Die nachhaltige Aus- und Weiterbildung von qualifizierten Fachkräften werden das

Leistungszentrum zu einem wichtigen Leuchtturm für Neuansiedlungen machen."



Überbetriebliches Ausbildungszentrum für die Region