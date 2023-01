James Rogers, CEO von Clarity, sagt dazu: „Das Unternehmen freut sich über die Fortschritte der Explorationsarbeiten auf diesem spannenden Goldprojekt, das an das von Osisko betriebene Projekt Windfall angrenzt.“

Clarity wird die bei diesen Messungen erhobenen Daten zur Auswertung der Lithologie und geologischen Strukturen nutzen, die die Goldmineralisierung in Abitibi bekanntermaßen beeinflussen. Diese Daten werden mit den Ergebnissen der anderen Winter-Explorationsarbeiten, einschließlich eines Diamantbohrprogramms und eines umfassenden Fernerkundungsprogramms, zusammengeführt werden, um unseren Wissensstand über das Gebiet zu erweitern. Damit soll die weitere Priorisierung der aktuellen Ziele sowie die Ermittlung neuer Ziele unterstützt werden.

Die vorläufigen Ergebnisse der „Reduced-to-Pole Total Magnetic Intensity“-(RTP-TMI)-Messungen sind in Abbildung 1 zusammen mit den Explorationszielen auf dem Konzessionsgebiet dargestellt, die von früheren Betreibern anhand „Gold-in-Grain“-Tillit-Probenahmen und gezielten IP-Messungen ermittelt wurden. Das Konzessionsgebiet beherbergt bekanntermaßen zwei Arten von Mineralisierungen: VMS (Cu-Zn-Au) und mesothermales Gold.

Die VMS-Ziele sind vor Ort anhand zahlreicher eiserner Hüte mit halbmassiven bis massiven Sulfiden zu erkennen, die sich entlang und in der Nähe eines in Ost-West-Richtung verlaufenden Rhyolit-Dazit-Kontakts befinden. Dieser Kontakt konnte auf einer Streichlänge von 10 km nachgewiesen werden. Frühere Bohrungen in Oberflächennähe durchteuften anomale Kupfer-Zink-Abschnitte in Verbindung mit anomalem Gold. Mesothermale goldhaltige Quarzerzgänge können an beiden Enden des Konzessionsgebiets (westlicher und östlicher Teil) festgestellt werden, wo die Vulkangesteinsabfolge gefaltet ist. In Ost-West-Richtung verlaufende, meterlange gescherte Erzgänge entwickelten sich parallel zur Axialebene der Falten.