Studie Honorare im Consulting sollen 2023 um durchschnittlich gut vier Prozent steigen

Bonn (ots) - Höchstes Plus bei den Tagessätzen wird in der Strategieberatung

erwartet



Für das Jahr 2023 geht die Unternehmensberatungsbranche von einem Anstieg des

durchschnittlichen Honorars in Höhe von 4,1 Prozent aus. Im vergangenen Jahr

2022 legten die mit den Kunden vereinbarten Tagessätze in den Beratungsprojekten

im Schnitt um 2,7 Prozent zu. Im laufenden Jahr werden die höchsten

Steigerungsraten in den Beratungsfeldern Strategieberatung (+ 4,7 Prozent) sowie

Organisationsberatung (+ 4,5 %) erwartet. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie

"Honorare im Consulting" des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen

(BDU). BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Die Consultingunternehmen planen, ihre

Honorare mit Augenmaß anzuheben. Trotz hoher Inflation und steigenden

Personalkosten wird alles getan, die eigene Produktivität weiter zu verbessern,

um so für die Kunden zu große Preisanpassungen zu vermeiden."



Großteil der Unternehmensberatungen hat auch 2022 die Tagessätze angehoben