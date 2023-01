"Develop Yourself"- Ford bietet Frauen eine Karriereplattform (FOTO)

Köln (ots) -



- "Develop Yourself"-Tag bildet den Jahresauftakt für die Kooperation "Kick it

like Ford"

- In einer Panel Diskussion sprechen vier weibliche Führungskräfte aus

verschiedenen Branchen über Förderungs- und persönliche

Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Frauen

- Mit der Veranstaltung bieten Ford und der Fußball-Verband Mittelrhein

engagierten Frauen aus dem Verbandsnetzwerk eine Plattform zur Vernetzung und

zum Austausch



Ford begrüßte am Mittwochabend, 18. Januar 2023, engagierte Frauen aus dem

Verbandsnetzwerk des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) zu einem "Develop

Yourself"-Tag im Besucherzentrum der Ford-Werke in Köln-Niehl. Im Rahmen der

"Kick it like Ford"-Kooperation von Ford und dem Fußball-Verband Mittelrhein

(FVM) besuchten engagierte Frauen aus dem Verband und den Vereinen aus dem

Verbandsgebiet den Kölner Automobilhersteller. Damit startet die Kooperation

auch 2023 mit einer spannenden Veranstaltung für Frauen.