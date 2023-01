Düsseldorf (ots) - Erfolgreicher Start ins neue Jahr in der Vermietung des

Westfield Hamburg-Überseequartiers: 20 weitere Partner an Bord / bereits 15

Monate vor Eröffnung im Frühjahr 2024 liegt die Vorvermietungsquote der Flächen

für Retail, Gastronomie und Freizeit bei 70 Prozent



Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Germany hat zum Jahreswechsel 20 weitere Partner

für die verschiedenen Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitcluster der

kommenden Flagship-Destination in der Hamburger HafenCity gewonnen. Insbesondere

die Vermietung der Gastronomieflächen schreitet voran.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Andreas Hohlmann, Managing Director Austria & Germany beiUnibail-Rodamco-Westfield, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass der Brand- undKonzeptmix im Westfield Hamburg-Überseequartier immer mehr Gestalt annimmt.Flagship-Stores angesagter und weltbekannter Marken, Entertainment- undKultur-Highlights, die es in Hamburg noch nicht gibt, über 40 unterschiedlicheGastronomie-Konzepte und ein eigenes Cluster für Well-Being, Fitness undGesundheit - eingebettet in ein lebendiges Mixed-use-Quartier schaffen wir hiereine Destination, die Maßstäbe setzt und vermutlich weltweit einzigartig seinwird. Die hohe Vorvermietungsquote von 70 Prozent in den Bereichen Retail,Gastronomie sowie Freizeit ist ein starkes Signal hinsichtlich der Strahlkraftund Attraktivität dieses Projektes."Constantin Wiesmann, Director of Leasing Austria & Germany bei URW, fügt hinzu:"Die Partnerschaften mit den kürzlich an Bord geholten Marken und Konzepten sindein weiterer wichtiger Schritt in der Vermietung. LACOSTE und Levi's sorgen füreine weitere Differenzierung der Fashion-Markenvielfalt. Mit SNIPES und Onygowird der gesamte Bereich Young Fashion, Sports- und Streetwear im Quartier zumvermutlich besten und attraktivsten Cluster dieser Art in ganz Hamburg. DOUGLASund Arabian Oud verleihen dem Parfümerie- und Beautyprofil eine klare Kontur.Zudem nehmen wir in der Vermietung der Gastronomieflächen gerade Fahrt auf undsind besonders froh, dass wir schon mit etlichen Local-Champions Partnerschafteneingegangen sind. Die Fokussierung auf Gastronomiepartner werden wir auch in2023 fortsetzen. "Ausdifferenzierung des Brand- und KonzeptmixesDas Segment Premium-Fashion und Lifestyle, das bisher vomBreuninger-Flagship-Store, BOSS sowie GANT geprägt wird, stärkt URW mit LACOSTEals weiterer Brand.Ins Umfeld des Zara-Flagship-Stores, einem der künftig größten Stores derFashion-Brand, sowie der Shops von H&M, Mango sowie Scotch & Soda ziehtzusätzlich als neue Brand Levi's mit dem modernsten Shopkonzept der Marke.