Die Italienische Kulturhauptstadt 2023 wird am 20., 21. und 22. Januar in

Bergamo und Brescia eingeweiht. Die beiden Städte werden die Fähigkeit von

Kultur demonstrieren, Solidarität auszudrücken und partizipative Kreativität und

Fürsorge für Menschen zu schaffen. "Kultur als Heilmittel" ist eines von vier

Themen des Programms für 2023, das viele Veranstaltungen umfasst, die von den

Werten Inklusion, Akzeptanz und Fürsorge inspiriert sind. Werte, die der

Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, mit seiner Teilnahme an

der Einweihungszeremonie in der "erleuchteten Stadt" unterstützt.