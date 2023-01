Kampagne will Attraktivität der Branche als Arbeitgeber hervorheben - Brossardt "Tourismus als einen Kern unserer Wirtschaftsstruktur stärken"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. engagiert

sich im Rahmen der Imagekampagne Tourismuswirtschaft des Bayerischen

Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gemeinsam mit

Wirtschafts- und Tourismusverbänden für die Stärkung der Branche . Zum gestern

erfolgten Start der Kampagne weist die vbw auf die Bedeutung der Branche hin:

"Der Tourismus ist eine der zentralen Säulen der bayerischen Wirtschaft. Er

sorgt für Einnahmen vor Ort und sichert Arbeitsplätze . Dabei schafft er nicht

nur Mehrwerte in der touristischen Wertschöpfungskette, sondern auch für Städte

und Gemeinden, Einwohner und nicht zuletzt die regionale Wirtschaft ", sagt vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Der Tourismus steht in diesem Winter angesichts der Energiekrise und massiv

steigender Preise vor gewaltigen Herausforderungen. "Dafür braucht es

entsprechende Rahmenbedingungen. Die Betriebe brauchen dringend Entlastungen,

einen Sprung bei der Digitalisierung sowie vereinfachte Verwaltungsanforderungen

. Gleichzeitig ist es notwendig, den Transformationsprozess auf dem Weg zu einem

nachhaltigeren Tourismus zu unterstützen", so Brossardt.