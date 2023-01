Bündnis fordert Özdemir zu gerechterer Agrarpolitik auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) setzt sich aus Sicht mehrerer Agrar-Organisationen auf europäischer Ebene zu wenig für eine gerechtere und ökologischere Agrarpolitik ein. "Minister Özdemir und das Bundeslandwirtschaftsministerium haben jedes Jahr die Möglichkeit, den Strategieplan der EU anzupassen und zu verändern", sagte Phillip Brändle, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), am Donnerstag bei der Vorstellung des "Kritischen Agrarberichts" des Bündnisses.

Bislang habe Özdemir diese Chancen nicht genutzt. "Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt", sagte Brändle. In der neuen Förderperiode der sogenannten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU seien zwar "zaghafte Verbesserungen" vorgesehen, was die Entlohnung von Bäuerinnen und Bauern bei sogenannten öffentlichen Leistungen angehe - Investitionen in Klima-, Umwelt- und Tierschutz. Doch diese müssten in deutlich größerem Umfang vorgenommen werden.