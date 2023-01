Mit Unterstützung lokaler Goldschürfer hat Tembo Gold Corp. (TSX-V: TEM; TBGPF: OTCBB; FRA:T23) eine brandneue Entdeckung auf seinem Tembo-Projekt im Goldfeld am Viktoriasee in Tansania gemacht. Die Entdeckung liegt entlang des Streichens des Bulyanhulu-Trends, unmittelbar nordwestlich des Bulyanhulu-Ziels Sabuka, auf das Barrick Gold in seiner jüngsten Präsentation verwiesen hat (siehe Abbildung 1). Bei der Entdeckung handelt es sich Tembo zufolge um einen „bedeutenden neuen handwerklichen Abbau an einem völlig neuen Standort“, der noch nie zuvor von Tembo untersucht worden war.

Die Zone, die an diesem Standort abgebaut wird, entspricht aber genau zwei Zielorten der Priorität 1, die im Rahmen von Tembos Goldspot-Studie im Sommer 2021 identifiziert wurden. Schürfproben aus dem handwerklichen Abbau, der Mwasabuka genannt wird, lieferten in vier 3kg-Proben ausgezeichnete Gehalte von durchschnittlich 11,21 g/t. Weitere Probenahmen und Erkundungen vor Ort bestätigen, dass die strukturelle Zone innerhalb der Tembo-Lizenz fortbesteht. Weitere Schürfproben in mehreren anderen aktiven alten Gruben und in anderen neuen Gruben werden derzeit entnommen.

Der handwerkliche Abbau umfasst eine Reihe von vertikalen, von Hand gegrabenen Schächten entlang einer linearen Zone mit einem Streichen von etwa 200 m. Der lineare Verlauf der Schächte bestätigt, dass sich diese Goldmineralisierung auf einer Struktur befindet, die subparallel zu und entlang des Streichens der Zone verläuft, die mehrere mineralisierte Strukturen bei Bulyanhulu beherbergt, einschließlich der Erzkörper Riff 0, Riff 1 und Riff 2.



Abbildung 1: Standort des handwerklichen Bergbaus bei Mwasabuka

Eine Probe von ca. 30 kg wurde im Mwasabuka-Arbeitsgebiet von einer kürzlich angelegten handwerklichen "Erz"-Halde entnommen. Die 30-kg-Probe wurde homogenisiert und dann geteilt und erneut geteilt, bis vier 3-kg-Proben erhalten wurden. Die Proben ergaben einen hervorragenden durchschnittlichen Goldwert von 11,21 g/t. Die Ergebnisse sind besonders ermutigend, da es sich um ein Gebiet handelt, das zuvor von Tembo nicht erkundet wurde und ein Ziel für erste Bohrungen darstellt. Weitere Materialproben aus den einzelnen Schächten werden derzeit entnommen, um ein genaueres Bild der Gehaltsverteilung entlang der Struktur zu erhalten. Es sind auch zusätzliche Feldarbeiten geplant, um (soweit möglich) die Neigung, die seitliche Ausdehnung und die Mächtigkeit der mineralisierten Scherzone zu bestätigen. Abgesehen vom Vorhandensein der handwerklichen Schächte und des abgebauten Schutts gibt es keinen Oberflächenausdruck der Mineralisierung. Im Anschluss an die Feldarbeiten werden Bohrungen in Mwasabuka geplant.



Abbildung 2: Slide aus der jüngsten Präsentation von Barrick

Hendrik Meiring, Explorationsmanager bei Tembo, erklärte: „Die aktuelle Streichenausdehnung der Mwasabuka-Bohrungen bestätigt unser wissenschaftlich fundiertes Wissen über diesen aussichtsreichen Trend, der sich in unser Lizenzgebiet erstreckt. Die Abbaustellen bestätigen unseren Plan, in diesem Gebiet weitere detaillierte Explorationen in unserer Lizenz durchzuführen.“

David Scott, President und CEO von Tembo, erklärte: „Das Ausmaß der Grubenbaue und der entsprechenden magnetischen Linien auf dem Grundstück Tembo veranlassen uns zu der Annahme, dass es noch viele weitere "versteckte" goldhaltige Strukturen wie diese bei Mwasabuka geben könnte. Ein weiteres ermutigendes Merkmal sind die gleichbleibend hohen Gehalte, die im handwerklichen Material gefunden wurden. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bohrprogramme diese Zonen auch weiterhin durchschneiden werden, wenn wir systematisch unter den Abbaugebieten testen."

Fazit: Der handwerkliche Abbau mit einfachster Technik endet in geringer Tiefe und liefert auf der riesigen Gebiet wertvolle Erkenntnisse für die Erkundung. Schon seit Jahren arbeiten handwerkliche Goldschürfer mit Einwilligung des Unternehmens auf der Tembo-Lizenz. Diesmal scheinen die Goldgräber eine neue Entdeckung gemacht zu haben, die von Tembo wegen ihrer guten oberflächennahen Goldgehalte und der klaren strukturellen Orientierung sofort als „bedeutend“ eingeschätzt wird. Der Abbau scheint goldhaltige Riff-Strukturen zu erschließen, die zur Tiefe hin abtauchen könnten. Dies vermutet Tembo im vorliegenden Fall, denn die handwerklichen Arbeiten decken sich mit Zielen, die zuvor schon bei datengestützten Untersuchungen mit Goldspot als Explorationsziele von hoher Priorität erkannt worden waren. Lokaler Spürsinn und wissenschaftliche Analyse. teffen bei der neuen Entdeckung zusammen. Tembo will diese neuen Ziele baldmöglichst durch Bohrungen testen. Der Nachbar Barrick wird diese Bohrungen sicher mit großem Interesse verfolgen.

