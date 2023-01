SP Manufacturing erhält Investition von Novo Tellus

SINGAPUR, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Novo Tellus, ein führender Private-Equity-Fonds, der sich auf den Aufbau von Industrie- und Technologieunternehmen konzentriert, hat eine Investition in SP Manufacturing („SP" oder das „Unternehmen") abgeschlossen.

SP Manufacturing mit Hauptsitz in Singapur ist ein Anbieter von Elektronikfertigungsdiensten, der Komplettlösungen für die Fertigung anbietet – vom Designkonzept bis zur vollständigen Produktion. SP konzentriert sich auf hochkomplexe, leistungsstarke, missionskritische Elektronik und unterhält sechs strategisch gelegene Standorte in Südostasien, Europa und China mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Fertigung.