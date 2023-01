MONE Consulting nimmt neue Dimensionen an Bielefelder Unternehmen wächst weiter und sucht zehn neue Mitarbeiter (FOTO)

Bielefeld (ots) - MONE Consulting, eine Onlinemarketing Agentur mit Schwerpunkt

Recruiting für Pflegedienste, Pflegeheime und Krankenhäuser mit Sitz in

Bielefeld, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter. Besonders

gefragt sind Videografen und Onlinemarketing-Manager. Zudem werden Bürokaufleute

und eine Assistenz der Geschäftsführung für das Backoffice sowie Personal für

den Kundensupport gesucht. Die Stellen bei MONE Consulting sind alle in Vollzeit

zu besetzen und ab sofort verfügbar.



Geschäftsführer David Neumann: "Wir sagen dem Fachkräftemangel in der

Pflegebranche den Kampf an. Mithilfe eines persönlichen digitalen Prozesses zur

Mitarbeitergewinnung sowie weiterer Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung

helfen wir Pflegeheimen, Pflegediensten und Krankenhäusern dabei, innerhalb

kürzester Zeit wieder qualifizierte Bewerbungen zu erhalten. Die Nachfrage nach

unserem Angebot steigt stetig, sodass wir unser Team nun schnell weiter ausbauen

wollen. Dafür suchen wir zehn neue Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen

Bereichen, die gemeinsam mit uns wachsen wollen."