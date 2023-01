Soutien à Place du Marché / bofrost* propose des solutions pour les collaborateurs et clients Toupargel, Place du Marché et Eismann (FOTO)

Saint-Priest (ots) - Avec la liquidation de Place du Marché, Toupargel et

Eismann vendredi dernier, environ 1 900 professionnels expérimentés ont perdu

leur emploi. Si la fin de cette entreprise familiale est un coup dur pour

l'ensemble du secteur des produits surgelés, il s'agit maintenant pour bofrost*

de soutenir les anciens collaborateurs de l'entreprise. Grâce à une procédure de

recrutement fortement raccourcie sur tous les sites bofrost* en France, les

professionnels de Place du Marché peuvent reprendre leur travail sans transition

et s'assurer un revenu fixe dans un contexte économique tendu.



"Alors que la fin de Place du Marché Toupargel et Eismann nous affecte beaucoup

en tant qu'entreprise traditionnelle de longue date, il s'agit maintenant de

regarder vers l'avant et surtout d'offrir de nouvelles perspectives aux

personnes qui ont perdu leur emploi", déclare Philippe Bottner, Président de

bofrost*France. "Dans une telle situation, il ne s'agit pas de bureaucratie.

Ici, la solidarité, l'humanité et la convivialité sont prioritaires. L'expertise

et la connaissance du métier des équipes Toupargel, Place du Marché et Eismann

nous permettent de procéder à des embauches rapides et simplifiées".