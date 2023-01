Weiterstadt (ots) - > Der Enyaq RS iV erweitert das Angebot der sportlichen

RS-Familie um ein zweites rein batterieelektrisches SUV-Modell



> Zwei Elektromotoren treiben Enyaq RS iV mit 220 kW(1) an, Allradantrieb

serienmäßig, Reichweite je nach Ausstattung über 500 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus



> Heckgetriebenes Enyaq Coupé iV 80 bietet 150 kW1 Leistung und legt mit einer

Batterieladung mehr als 550 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus zurück





> Enyaq Coupé iV 80 startet ab 54.400 Euro, der Enyaq RS iV beginnt bei 63.300EuroSkoda nimmt ab sofort Bestellungen für den Enyaq RS iV und das Enyaq Coupé iV 80entgegen. Das sportliche Topmodell im SUV-Look verfügt über zwei Elektromotorenmit einer gemeinsamen Systemleistung von 220 kW(1) inklusive Allradantrieb. Dasemotional gestaltete Coupé geht als iV 80 mit 150 kW(1) und Heckantrieb an denStart. Ab 54.400 Euro bietet Skoda das Enyaq Coupé iV 80 in der Design SelectionLoft an. Der Enyaq RS iV in SUV-Bauart steht ab 63.300 Euro in der RS-exklusivenDesign Selection RS Lounge zur Wahl.Mit dem Enyaq Coupé RS iV hat Skoda im vergangenen Jahr die Familie der reinelektrischen RS-Modelle begründet. Nun folgt mit dem Enyaq RS iV dieentsprechende SUV-Variante. Ebenso wie das Coupé tritt sie betont sportlich auf.Zwei Elektromotoren - je einer an Vorder- und Hinterachse - erzielen zusammeneine Systemleistung von 220 kW(1). Das maximale Drehmoment von 460 Nm gelangtper Allradantrieb auf alle vier Räder. Sportfahrwerk und Progressivlenkung sowieeine straffere Feder- und Dämpferabstimmung ermöglichen ein besondersdynamisches Fahrverhalten. Die Reichweite beläuft sich je nach Ausstattung aufmehr als 500 Kilometer(2) gemäß WLTP-Zyklus. Dank der maximalenGleichstrom-Ladeleistung von 135 kW kann die 82-kWh-Hochvoltbatterie in nur 36Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen.Zahlreiche schwarze Designakzente betonen den RS-Charakter des Enyaq RS iV. Diesgilt zum Beispiel für den Rahmen des Skoda Grills, die Außenspiegelkappen,Dachreling und Heckdiffusor sowie die Fensterrahmen. Der rote Reflektor an derHeckleiste läuft über die gesamte Fahrzeugbreite, um die RS-DNA einmal mehr zuunterstreichen. In puncto Felgen stattet Skoda den Enyaq RS iV mit schwarzen20-Zoll-Rädern im Design Taurus AERO aus. Exklusive grüne RS-Logos finden sichan den vorderen Kotflügeln und im Interieur. Ein serienmäßiges Highlight: dasCrystal Face, bei dem 131 LED den Skoda Grill beleuchten. AuchVoll-LED-Matrix-Scheinwerfer und das Augmented Reality Head-up-Display gehörenzur Serienausstattung.Wie bei allen Enyaq-Modellen bietet Skoda das Fahrzeug mit Design Selections