Seed Health und das Schweizerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung lancieren neuartige Immunologie-Plattform zur Entwicklung innovativer Mikrobiom- und barrieresicherer Körperpflegeprodukte

Unter der Leitung des weltweit anerkannten Immunologen und Arztes Cezmi A. Akdis, MD, kombiniert das Projekt die Expertise von Seed Health in der Mikrobiom-Wissenschaft mit der neuartigen Immunologie-Plattform (EDAPS-I) des SIAF, um die Toxizität und die entzündungsfördernden Auswirkungen von üblicherweise verwendeten Tensiden, Emulgatoren und Konservierungsmitteln auf die Epithelbarriere zu untersuchen und so einen neuen Maßstab für Produkte zu setzen, die die immunologische Gesundheit erhalten oder sogar verbessern können.

Die Evolution von „sauber" — Neudefinition des Begriffs „giftig"

Mit der zunehmenden Industrialisierung und Verstädterung sind seit 1950 etwa 350.000 neue Chemikalien in unser „modernes Leben" gelangt. Viele dieser Verbindungen – darunter Konservierungsmittel, Emulgatoren, Nanopartikel und Mikroplastik – beeinträchtigen bekanntermaßen die Epithelbarriere der Haut, der oberen und unteren Atemwege und der Schleimhäute des Verdauungssystems und verursachen eine mikrobielle Dysbiose und eine „Mikroentzündung". Dr. Die von Dr. Akdis entwickelte Epithelbarriere-Theorie geht davon aus, dass diese Zunahme barrierebeschädigender Stoffe (die in gängigen Konsumgütern wie Wasch- und Geschirrspülmitteln, Kosmetika, Haushaltsreinigern, Shampoo, Zahnpasta und verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind) die Ursache für den epidemischen Anstieg von Allergien, Autoimmunerkrankungen und anderen chronischen Erkrankungen ist, von denen weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen betroffen sind.

„Bis jetzt fehlten uns die Technologie und die Methoden, um die Toxizitätsschwelle von Verbindungen in Alltagsprodukten zu bestimmen, was zu einer übermäßigen Belastung der Bevölkerung führte", so Raja Dhir, Mitbegründer von Seed Health. „Unsere Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Wirts- und mikrobielle Immunologie, um die Zukunft von Produkten in der bebauten Umwelt neu zu gestalten."