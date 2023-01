UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Microsoft nach der angekündigten Entlassung von 10 000 Mitarbeitern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Diese Maßnahme und die vorsichtigen Kommentare des Vorstandsvorsitzenden in den Medien Anfang Januar seien von den Anlegern und von ihm weithin als starkes Signal dafür interpretiert worden, dass sich die Nachfrage beziehungsweise das Wachstum im November oder im Dezember schneller als erwartet verschlechtert hätten, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Druck auf das Umsatzwachstum sei größer als erwartet, das Aufwertungspotenzial der Aktien sei wenn überhaupt gering./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 232,0USD gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m