Die US-Banken haben vorige Woche traditionell die Berichtssaison in den USA eingeläutet. Die Ergebnisse und Ausblicke der Geldhäuser gelten als wichtiger Indikator für die Verfassung der US-Wirtschaft.

Bank-Aktien werden überdurchschnittlich gut laufen

Insgesamt weckten die vorgelegten Zahlen zwar keine Euphorie. Negative Überraschungen blieben aber ebenfalls aus. Sichtbar ist jedenfalls: Mit den im Jahresverlauf deutlich gestiegenen Leit- und Marktzinsen verbessern sich die Margen im Kredit- und Anlagegeschäft. Auf der anderen Seite belasten steigende Risikovorsorgen für mögliche Kreditausfälle (Stichwort: drohende Rezession) und ein schwächelndes Geschäft mit Fusionen und Übernahmen die Ergebnisse.

Auch in Europa stehen Bank-Aktien vor dem Hintergrund steigender Zinsen im Fokus von Anlegern und Investoren. Zudem zieht die Volatilität an den Börsen wieder an. Das wird vor allem das Handelsgeschäft positiv beeinflussen.

Folgende Titel hat FUCHS-Kapital jüngst analysiert: