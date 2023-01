Der Artprice100©-Index von Blue-Chip-Künstlern notierte im Jahr 2022 um 3 % höher, während S&P 500 -19 % verzeichnete

Paris (ots/PRNewswire) - Als umsatzbasierter Indikator spiegelt unser

Artprice100©-Index einen rein finanziellen Ansatz im Hinblick auf die Kunst

wider, der in keiner Weise die nichtfinanziellen Beziehungen zwischen

Kunstsammlern und Künstlern ersetzt. Im Wesentlichen legt unser Index das

hypothetische Finanzergebnis offen, das Sie erzielen würden, wenn Sie in die

meistverkauften Künstler der Welt investieren würden, um von deren Erfolg

finanziell zu profitieren.



Artprice100© gegenüber S&P 500 - Basis 100 im Januar 2000





Seite 2 ► Seite 1 von 6

Infografik -https://mma.prnewswire.com/media/1985066/Artprice100_Infographic.jpgArtprice Global Index - Basis 100 im Januar 2000Infografik -https://mma.prnewswire.com/media/1985067/Artprice_Global_Infographic.jpg" In finanzieller Hinsicht war die Investition in Meisterwerke der Kunst nochnie so kostspielig. Die Auktionspreise erreichen heutzutage oft acht- oderneunstellige US-Dollar-Beträge. Andererseits war es dank Lösungen für gemeinsameEigentümerschaft noch nie so einfach, zu investieren ", so Thierry Ehrmann, CEOvon Artmarket.com und Gründer von Artprice.Der Artprice100©-Index ist daher ein wesentlicher Marktmaßstab: eine reintheoretische Übung, die die Investition in die 100 erfolgreichsten Künstler desKunstmarktes ohne jede andere ästhetische oder präferentielle Überlegungsimuliert. Zur Berechnung des Index erstellen wir ein Portfolio der 100meistverkauften Künstler der Welt, basierend auf ihren Auktionserlösen derletzten fünf Jahre (in diesem Fall vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember2021). Wir wenden auch ein Liquiditätskriterium an: Für jeden Künstler müssenjährlich mindestens zehn Werke (ausgenommen Drucke und vielfache Exemplare)versteigert worden sein, damit er oder sie in die Berechnungen mit einbezogenwerden kann (siehe Liste der inkludierten Künstler unten).Der wirtschaftliche Kontext und die Trends auf dem KunstmarktWeltweit war das Jahr 2022 von einer Reihe von Problemen gekennzeichnet wie denAuswirkungen und anhaltenden wirtschaftlichen Folgen der globalenCOVID-19-Pandemie (Inflation, China ...) sowie neuen wirtschaftlichen Problemen,die der Krieg in der Ukraine, insbesondere im Energiebereich, mit sich bringt.In den 12 Monaten des Jahres 2022 verlor der S&P 500 rund 19 % seines Wertes,während Kryptowährungen in einen Bärenmarkt eintraten, was die NFT-Transaktionenerheblich verlangsamte.Trotz dieser Belastungen für die Weltwirtschaft hatte der globaleKunstauktionsmarkt ein erfolgreiches Jahr; es war tatsächlich eines der bestenin seiner Geschichte. Artprice verdankt diese gute Wertentwicklung in erster