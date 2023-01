Syntax Studie Erfolg von IT-Innovationen steht und fällt mit Engagement und Erfahrung der Mitarbeiter

Weinheim (ots) -



- Neuer globaler Report zeigt Planungen und Herausforderungen von 900

IT-Entscheidern rund um ERP-Innovationen im Jahr 2023

- In Deutschland nutzt jedes zweite Unternehmen ein Cloud-ERP-System, nur jedes

zehnte setzt noch rein auf On-Premises

- 37 Prozent der hiesigen Unternehmen sehen sich als führend im Bereich Data

Innovation



Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, hat seine

neue Studie " Realizing the Promise of ERP Innovation

(https://syntax-systems.com/slt.php?t=uf7k98.257okjo) " veröffentlicht. Diese

veranschaulicht detailliert, welche Chancen auf Innovation in Unternehmen bisher

aus welchen Gründen ungenutzt bleiben - und wie Führungskräfte für mehr Agilität

sowie Anpassungsfähigkeit sorgen und ihr Business voranbringen können.

Insbesondere beleuchtet die ERP-Studie die vier Dimensionen Strategie, Talent,

Optimierung und Sicherheit. Zentrale Erkenntnis: Um die vorhandenen Potenziale

konsequent ausschöpfen zu können, benötigen Unternehmen vor allem zwei Dinge -

klare Strategien und ausreichend Personal. Für die Studie befragte Syntax 900

IT-Entscheider aus Unternehmen in Europa und Nordamerika mit mehr als 500

Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar.