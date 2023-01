Bundesarbeitsgericht bestätigt Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - auch für Minijobber

Lahr (ots) - Gleiches Geld für gleiche Arbeit: Das Bundesarbeitsgericht (BAG)

hat den Lohnanspruch für Minijobber und andere geringfügig beschäftigte

Teilzeitkräfte bestärkt. Einem Rettungsassistenten, der als Minijobber

angestellt ist, steht daher der gleiche Stundenlohn zu wie einem Vollzeit- und

Teilzeitbeschäftigten. Das BAG bestätigt mit dem Urteil vom 18. Januar 2023 eine

Entscheidung des Landesarbeitsgericht (LAG) München. Wenn der Rettungsassistent

die gleiche Tätigkeit wie seine festangestellten Kollegen verrichte, müsse ihm

der gleiche Stundenlohn bezahlt werden, so das LAG am 19. Januar 2022 (Az. 10 Sa

582/21

(https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=10%20Sa%20582/21) ).

Die Argumente des Arbeitgebers verfingen auch am BAG nicht (Az. 5 AZR 108/22).



Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

in allen arbeitsrechtlichen Fragen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/arbeitsrecht) an. Dr. Stoll & Sauer erarbeitet

mit erfahrenen Fachanwälten für Arbeitsrecht individuelle und wirtschaftliche

Lösungen auf allen Problemfeldern.

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/arbeitsrecht) Die Kanzlei gehört zu den

führenden Sozietäten im Verbraucherschutz.