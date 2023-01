Marcel Ostertag designed für Peter Hahn Vorstellung der Kollektion auf der Berlin Fashion Week (FOTO)

Winterbach/Berlin (ots) - Der Designer Marcel Ostertag und das Fashion

Unternehmen Peter Hahn launchen eine erste gemeinsame Kollektion. Vorgestellt

wird die Capsule Collection erstmals im Rahmen der Runway Show von Marcel

Ostertag auf der Berlin Fashion Week am 17. Januar 2023. Neben der Capsule

Collection zeigt der Designer auch seine Herbst-/Winterkollektion Discoteca.

Erhältlich sind die exklusiven Pieces von Marcel Ostertag by Peter Hahn ab Juli

2023.



Glanzvoller Auftritt zum Jahresauftakt: Designer Marcel Ostertag und Peter Hahn

zeigen in ihrer ersten gemeinsamen Capsule Collection mutige, extrovertierte und

trendige It-Pieces in leuchtenden Farben. Die Kollektion wird am 17. Januar 2023

auf der Marcel Ostertag Runway Show im Rahmen der Berlin Fashion Week in den

Bolle Festsälen vorgestellt. Für Peter Hahn ist es die Premiere auf der Fashion

Week. Mit dieser Kooperation erweitert das Multichannel-Unternehmen Peter Hahn

seine Auswahl an exklusiven Marken.