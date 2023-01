In Budapest verlor der Bux 0,35 Prozent auf 46 691,80 Einheiten. Aktien der OTP Bank büßten 0,6 Prozent ein und die Pharma-Aktien von Gedeon Richter schlossen mit minus 1,3 Prozent. Magyar Telekom wurden mit plus 3,3 Prozent klare Tagesgewinner im ungarischen Leitindex.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen Mittel- und Osteuropas haben am Donnerstag nachgegeben. Auch an den Handelsplätzen in Westeuropa sowie bis zuletzt auch in New York war es bergab gegangen. Marktbestimmende Themen waren dabei falkenhafte Aussagen einiger europäischer Notenbanker und Sorgen vor einer konjunkturellen Eintrübung der US-Wirtschaft. In Osteuropa belasteten vor allem die Kursverluste bei den meist schwer gewichteten Bankenwerten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer