Hypoport beschließt Kapitalerhöhung - Aktie fällt nachbörslich

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will sich durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Geld besorgen. Bei der Kapitalerhöhung strebe das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von etwa 50 Millionen Euro an, teilte Hypoport am Donnerstag in Berlin mit. Die neuen Aktien würden mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten, das Bezugsrecht der Aktionäre werde ausgeschlossen. Per Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag hatte Hypoport eine Marktkapitalisierung von knapp 950 Millionen Euro. Die im SDax notierte Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mehr als sechs Prozent.

Die finale Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Privatplatzierung festgelegt und anschließend veröffentlicht, wie es weiter hieß. Mit dem zusätzlichen Kapital wolle Hypoport "Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung" nutzen. Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung an die Investoren sollen am oder um den 27. Januar 2023 stattfinden./nas/mis