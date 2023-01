Khiron beginnt mit der Abgabe kassenpflichtiger Verschreibungen in Kolumbien

Nach der Entscheidung der kolumbianischen Regierung über die Kostenübernahme für medizinisches Cannabis hat Khiron im Rahmen des neuen gesetzlichen Auftrags mit der Abgabe von medizinischem Cannabis an seine Patienten begonnen.

TORONTO, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. („Khiron" oder das „Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC) gibt bekannt, dass es im Rahmen des von der kolumbianischen Regierung am 1. Januar 2023 genehmigten Versicherungsschutzsystems mit der Abgabe von medizinischem Cannabis an Patienten in seiner firmeneigenen ZereniaTM-Klinik begonnen hat.

ZereniaTM ist ein Netzwerk von spezialisierten Kliniken, die sich auf die Behandlung von chronischen Schmerzen, neurologischen Erkrankungen, psychischen Gesundheitsstörungen und Schlafstörungen konzentrieren. Es ist das führende Netzwerk medizinischer Cannabiskliniken in Kolumbien, wie der jüngste Vertrag mit der größten öffentlichen Versicherungsgesellschaft Kolumbiens deutlich macht. Im Jahr 2022 verzeichnete das Kliniknetzwerk allein in Kolumbien mehr als 130.000 individuelle Sprechstunden, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2021. Es verfügt über eine physische Kapazität von bis zu 300.000 Sprechstunden pro Jahr. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 führten mehr als 40 % aller Termine zu einer Verschreibung von medizinischem Cannabis. ZereniaTM hat Standorte in Kolumbien, dem Vereinigten Königreich, Brasilien und Peru.

Alvaro Torres, CEO von Khiron, kommentiert: „Dank der klugen Entscheidung der kolumbianischen Regierung, die Verschreibung von medizinischem Cannabis zu übernehmen, verlassen immer mehr unserer Patienten unsere Kliniken mit finanzierten, lebensverändernden Medikamenten. Es ist schön zu sehen, dass medizinisches Cannabis jetzt ein fester Bestandteil des Weges der Patienten zur Verbesserung ihrer Lebensqualität ist. Unsere Zerenia-Kliniken genießen aufgrund unseres einzigartigen Gesundheitsversorgungsmodells landesweit einen sehr guten Ruf bei Patienten, Ärzten, Versicherungsgesellschaften und der Regierung, und wir werden auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Verbreitung von medizinischem Cannabis in Kolumbien und im Ausland spielen."