Gelingt es demnach das drohende Doppelhoch bei 58,24 US-Dollar mindestens per Wochenschlusskurs zu überbieten, könnte Alcoa eine größere Erholungsbewegung zunächst an 64,05 und darüber den Bereich von 67,47 US-Dollar starten. Für diesen Fall könnte dann ein entsprechendes Long-Investment abgeschlossen werden. Ein Rutsch unter das Niveau der rechten Schulter angesiedelt um 41,82 US-Dollar würde dagegen Rückfallrisiken zurück auf die Verlaufstiefs aus Ende 2022 bei 33,55 US-Dollar deutlich erhöhen.

Fazit:

Sollten sich am Ende doch noch Käufer durchsetzen und die Alcoa-Aktie mindestens über 58,24 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis anheben können, würde die inverse SKS-Formation deutlich an Bedeutung gewinnen und könnte infolgedessen ein Kaufsignal in Richtung 64,05 und 67,47 US-Dollar aussenden. Hierfür könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB0Q53 zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 120 Prozent ermöglichen. Endgültiges Ziel im Schein läge rechnerisch bei 2,54 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von 53,90 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,29 Euro ergeben.