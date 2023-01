Jetzt hat es auch den Dax erwischt nach der fulminanten Rally seit Ende 2022: die Sorgen der Wall Street vor einer Rezession sowie Aussagen von EZB-Mitgliedern, die Zinsen weiter in großen Schritten anheben zu wollen, drücken den deutschen Leitindex nach unten. Die Korrektur war nach der Rally überfällig, denn gerade beim Dax ist die Beste aller Welten derzeit bereits eingepreist: es komme keine Rezession, also kauften vor allem ausländischen Investoren den im Vergleich zum US-Aktienmarkt viel günstigeren Index. Aber wie die Fed entzieht die EZB den Märkten durch Bilanzreduzierung und Zisanhebungen Liquidität - und Liquidität ist das, was im Endeffekt der wichtigste Treiber für die Märkte ist. Auffallend ist ein neues Narrativ an den Märkten: die Öffnung Chinas dürfte die Inflation wieder anheizen..

1. Inflation viel zu hoch, EZB hält Kurs – EZB-Chefin Lagarde

2. Indizes abwärts – nächster Schub?

