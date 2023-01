Ende der goldenen Zeiten, Kommentar zu Private Equity von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Der Hype um Investments abseits der Börse ("Private Capital")

geht langsam zu Ende. Die Party war laut und nicht mehr zu übersehen in dieser

mit 8 Bill. Dollar ebenso großen wie undurchsichtigen Ecke des Finanzsystems.

Der Begriff umfasst so unterschiedliche, nicht börsennotierte und nicht

standardisiert gehandelte Vermögenswerte wie Wagniskapital (Venture Capital),

Immobilien, Private Equity (Unternehmensbeteiligungen), Infrastruktur und

Direktkredite (Direct Lending). Jahrelang trieben niedrige Anleiherenditen und

ausgereizte Aktienkurse die Investoren in diese Investmentfelder, so dass die

Assets under Management seit 2015 bis 2021 um jährlich rund 15 Prozent wuchsen.



Damit ist es jetzt vorbei. Das goldene Zeitalter der privaten Märkte endet - die

Mittelzuflüsse versiegen angesichts der Zinswende mit einem weniger üppig

sprudelnden Geldhahn der Notenbanken. Zum ersten Mal seit langem haben

Private-Equity-Firmen Schwierigkeiten, institutionelle Investoren zu finden, die

ihnen Kapital anvertrauen.