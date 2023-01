Laut DCO-Bericht ist multilaterale Zusammenarbeit zur Überbrückung der digitalen wirtschaftlichen Kluft unerlässlich

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - - Digital Cooperation Organization (DCO)

veröffentlicht Bridging the Gap Report, um die Bedeutung der internationalen

Zusammenarbeit zur Sicherstellung des digitalen Wohlstands für alle zu

unterstreichen



Die Digital Cooperation Organization (DCO) hat heute den Bridging the Gap Report

auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht, der die entscheidende

Notwendigkeit einer größeren internationalen, multilateralen Zusammenarbeit

unterstreicht, um die digitale Kluft zu schließen und sicherzustellen, dass alle

Nationen von digitalen Volkswirtschaften profitieren können.





Der Bericht stützt sich auf eine umfassende globale Beratung mit Experten ausmehreren Sektoren und Regionen, und er wurde von der DCO im Rahmen ihrer Aufgabedurchgeführt, die Mitgliedstaaten zu befähigen, ihre digitalen Wirtschaften zuentwickeln und Wohlstand und Wachstum zu schaffen. Der Bericht gewährt einendetaillierten Blick auf die Herausforderungen, denen sich Nationen, insbesonderekleinere und Entwicklungsländer, gegenübersehen, wenn es darum geht,gleichberechtigten Zugang zu digitalen Volkswirtschaften zu erhalten.Ihre Exzellenz Deemah AlYahya, DCO-Generalsekretärin, merkte an: "In den letztenzwei Jahrzehnten ist die digitale Wirtschaft in einer nie dagewesenenGeschwindigkeit gewachsen, um das Rückgrat unserer Gesellschaften und einwesentlicher Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung zu werden. Angesichts derFülle an Möglichkeiten bringt die digitale Wirtschaft jedoch auch enormeHerausforderungen mit sich, und es ist entscheidend zu erkennen, dass dieseHerausforderungen nicht von einer Nation oder einer privaten Organisation alleinbewältigt werden können. Nur durch die multilaterale Kooperation undZusammenarbeit mehrerer Stakeholder können wir die Herausforderungen angehen,die Chancen optimal nutzen und eine integrativere und effektivere digitaleWirtschaft schaffen."Der Bericht wurde aus originalgetreuen Forschungsergebnissen und Veranstaltungenzusammengestellt, darunter eine Reihe von fünf Gesprächen am runden Tisch infünf Städten auf fünf Kontinenten, eine Umfrage unter Unternehmen undVerbrauchern aus zwölf Ländern und Gespräche mit 37 Experten für digitaleWirtschaft."Bridging the Digital Gap (dt. Die Überbrückung der digitalen Kluft) soll einewertvolle Informationsquelle über die digitale Wirtschaft sein, um unsereMitgliedstaaten bei der Entwicklung ihrer eigenen digitalen Wirtschaft zuleiten. Neben Informations- und Beratungsdiensten sowie Interessenvertretungenfür die Mitgliedstaaten engagiert sich die DCO für den Aufbau einerintegrativeren digitalen Wirtschaft durch eine effektive multilateraleZusammenarbeit zur gemeinsamen Schaffung und gemeinsamen Entwicklung vonwirkungsorientierten Initiativen. Wir rufen alle Stakeholder dazu auf,zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten, um eine digitale Wirtschaft zuschaffen, die für alle und überall funktioniert", sagte Ihre Exzellenz DeemahAlYahya.