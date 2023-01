RBC stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach einer Gewinnwarnung der Beteiligung Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Während die Folgen der Kosten für neue Produktprobleme bei Siemens Gamesa für deren Mutter Siemens Energy recht groß seien, seien die Auswirkungen auf Siemens gering, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen des Marktes für Siemens dürften um weniger als 2 Prozent fallen und damit keine Ablenkung vom attraktiven Geschäftsausblick darstellen./misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 16:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 141,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m