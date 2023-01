Maharashtra CM Eknath Shinde generiert 17 Milliarden Dollar an Investitionen auf dem WEF

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Eine der größten Investitionszusagen zielt auf

die Schaffung von über 101.389 Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe, in der

Hightech-Branche, bei den erneuerbaren Energien und in der

Lebensmittelverarbeitung ab



Der Ministerpräsident von Maharashtra, Shri Eknath Shinde, schloss seine

Gespräche beim Weltwirtschaftsforum 2023 (WEF) in Davos erfolgreich ab und

ebnete den Weg für ein rascheres Wachstum für Maharashtra und Indien.





Shri Shindes Besuch in Davos war randvoll mit Terminen mit führenden Köpfen ausWirtschaft und Politik, die zur Unterzeichnung von 19 Absichtserklärungen mitweltweit und national renommierten Unternehmen wie Berkshire Hathaway, ICPInvestments, New Era CleanTech, Gogoro India, Greenko Energy Projects, MahindraElectric Vehicle und einigen anderen führten.Diese Investitionen verteilen sich über ganz Maharashtra und werden zu einemeinheitlichen Wirtschaftswachstum in allen Bezirken des Bundesstaates führen, dasie ein dynamisches Wirtschaftsklima, unkomplizierte Geschäftsabläufe, einerobuste Infrastruktur und eine entschlossene Staatsführung bieten. Da sich dieWirtschaft von der durch die Covid-19-Pandemie verursachte Flaute rasch erholt,werden diese Investitionen mehr als 100.000 Arbeitsplätze in den BereichenHightech, Fertigung, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, erneuerbareund saubere Energien sowie Infrastruktur schaffen.Der Besuch Maharashtras in Davos beweist, dass der Bundesstaat der attraktivstein Indien für globale Investitionen ist. Der Erfolg auf dem WEF bestätigt dieAgenda der Regierung, die vor sieben Monaten in einer schwierigen Zeiteingeführt wurde.Zum Abschluss seines Besuchs stellte Shri Shinde fest : "Es war ein überauserfolgreicher Besuch, und ich bin mit dem Ergebnis meiner Gespräche sehrzufrieden. Mit diesen über den ganzen Bundesstaat verteilten globalenInvestitionen in die wichtigsten Wachstumssektoren haben wir die Grundlage fürein schnelleres Wirtschaftswachstum in Maharashtra und Indien geschaffen. DasVertrauen dieser internationalen Investoren hat einmal mehr die besondereStellung von Maharashtra als Tor zu Indien gestärkt. Ich werde weiterhin dieBemühungen des Staates um ein zügiges Wirtschaftswachstum anführen, um unserZiel von 1 Billion Dollar BIP zu erreichen."Informationen zu Maharashtra:Maharashtra ist einer der am stärksten industrialisierten Bundesstaaten Indiens,der 16 % zur Wirtschaftsleistung des Landes und 15 % zu seinem BIP beiträgt. DerDienstleistungssektor trägt mit 62 % des BIP am meisten zur Wirtschaft desStaates bei, während das verarbeitende Gewerbe mit 20 % des BIP den zweitgrößtenBeitrag zur Wirtschaft des Staates leistet. Zu den wichtigsten Industriezweigenin Maharashtra gehören die Automobilindustrie, der Maschinenbau, dieTextilbranche, die Pharmaindustrie, die chemische und petrochemische Industrie,die Lebensmittelindustrie sowie IT/ITeS.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/maharashtra-cm-eknath-shinde-generiert-17-milliarden-dollar-an-investitionen-auf-dem-wef-301726382.htmlPressekontakt:Nicholas Bowkett / nbowkett@ctgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167884/5421165OTS: Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)