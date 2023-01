MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Renten-Protesten in Frankreich:

"Was wird bleiben von der Präsidentschaft Emmanuel Macrons in Frankreich? Bisher ist da nicht viel - außer vielen Visionen. Nun versucht es Macron nochmals mit einer Reform, an dem sich schon seine Vorgänger die Zähne ausgebissen haben: der Erhöhung des Rentenalters von derzeit 62 auf 64 Jahre. Für die meisten Franzosen ist dieser für deutsches Empfinden süße Lebensherbst aber nicht verhandelbar. Der Präsident ist bereits in der ersten Amtszeit mit dem Reformansatz auf die Nase gefallen. Jetzt also der zweite Versuch, bevor er 2025 endgültig weichen muss. Wenn die Proteste übermächtig werden, könnte es einen früheren Präsidenten-Rückzug geben. Die Rentenreform wird so zum Scharfrichter für Macron. Da ist die legendäre Mobilisierungskraft der französischen Gewerkschaften. Hinzu kommt, dass der Präsident von links und rechts in die Zange genommen wird. Für Marine Le Pen und ihre Ultrarechten ist es die einmalige Chance, schon vor der nächsten Wahl die Weichen auf eigene Machtübernahme zu stellen."/ra/DP/nas