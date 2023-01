ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu steigenden Immobilienpreisen:

Wer heute ein Haus kaufen will und ein moderates Einkommen hat, hat Pech. Deshalb hilft nur: Wohnraum schaffen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, zusätzliche Flächen zu erschließen. Warum werden eigentlich nicht Häuser aufgestockt? Möglich wäre auch, dass in geschlossenen Geschäften und Restaurants neue Wohnungen entstehen. Hier ist Schnelligkeit gefragt. Bürokratische Prozesse müssen beschleunigt werden und zur Not muss man auch mal von der Norm abweichen. Künftig wird die Bevölkerung durch Einwanderer weiter wachsen. Dann ist die Not noch größer. Wer soll sich dann noch ein Haus leisten können?/ra/DP/mis