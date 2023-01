Alira Health ernennt Annabel de Maria zum Chief Patient Officer, verantwortlich für weltweite Patienteneinbeziehungen

Aufbau des zukünftigen Gesundheitswesens auf Einbeziehung der Patienten

FRAMINGHAM, Massachusetts, 20. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Alira Health, ein internationales Unternehmen für Gesundheitsberatung, klinische Forschung und Technologie, gibt heute die Ernennung von Annabel de Maria zum Chief Patient Officer bekannt. In dieser Funktion wird sie die zentrale Rolle der Einbeziehung von Patienten in das Kontinuum der innovativen Gesundheitsdienstleistungen von Alira Health leiten. Annabel bringt langjährige Erfahrung aus über zwanzig Jahren im Gesundheitswesen mit, sowohl als interne Führungskraft als auch als freiberufliche Beraterin, die sich auf den Bereich der Patientenansprache konzentriert. Sie kam ursprünglich im Oktober 2020 als Vice President of Patient Engagement zu Alira Health und ist in der Niederlassung in Barcelona, Spanien, tätig.