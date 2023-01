First Phosphate Corp. ernennt Peter Kent zum neuen President

SAGUENAY, QUEBEC – 28. September 2022 /IRW-Press/ – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der ehemalige internationale Journalist und kanadische Parlamentsabgeordnete Peter Kent zum President des Unternehmens ernannt wurde. Peter Kent wurde bei der Jahreshauptversammlung im August als Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens bestellt.

Peter Kent verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung als internationaler Rundfunkjournalist, Reporter und Produzent bei CTV, CBC, NBC, Monitor und Global. Bei den Bundeswahlen 2008 wurde er als Abgeordneter für Thornhill (Ontario) in das kanadische Parlament gewählt - ein Amt, das er bis zu seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst im Jahr 2021 innehatte. Während seiner Zeit im Parlament diente Peter als Staatsminister für Nord-, Mittel- und Südamerika (2008-2011) und als Umweltminister (2011-2013). Als Umweltminister setzte er sich für eine verantwortungsvolle Erschließung von Ressourcen ein und überwachte die Verbesserung des Umweltprüfungsverfahrens für kanadische Bergbauprojekte.

„Peters jahrzehntelange Erfahrung und seine einzigartige Mischung aus Wissen, Einblick und Engagement werden für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sein, wenn wir unseren Wachstumskurs fortsetzen, um ein führender Phosphatproduzent mit einer hochreinen, ESG-konformen Ressource zu werden“, so Chief Executive Officer John Passalacqua. „Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Peter, während First Phosphate seine Fähigkeit zur Gewinnung und Veredelung von fortschrittlichem Phosphatmaterial für die LFP-Batterieindustrie ausbaut.“

„Kanada hat die Möglichkeit, durch eine konsistente und sichere Phosphatquelle für Batterien direkt hier in Quebec eine weltweite Führungsposition im Ökosystem der nachhaltigen Automobilindustrie einzunehmen“, meint Herr Kent. „Ich freue mich darauf, diese neue Herausforderung anzunehmen und mit John und dem Rest des erfahrenen Teams von First Phosphate zusammenzuarbeiten, um unsere Lagerstätten in Quebec zu erschließen und Kanadas Klimaschutzziele voranzutreiben und gleichzeitig das langfristige Wachstum in der Region Saguenay zu unterstützen.“