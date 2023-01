Cruz Battery Metals nimmt Bohrunternehmen für das Phase-3 Bohrprogramm auf dem Lithiumprojekt Solar in Nevada unter Vertrag

20. Januar 2023 /IRW-PRESS/ - Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Firma Harris Exploration Drilling and Associates Inc. („Harris“) mit der Aufnahme eines Phase-3 Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 8.135 Acres umfassenden Lithiumprojekt Solar in Nevada, aufzunehmen beauftragt hat. Solar grenzt direkt an das TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v) an (siehe Karte unten). Das Unternehmen hat vom Bureau of Land Management (BLM) bereits die Genehmigung für bis zu 22 zusätzliche Bohrungen erhalten. Bis dato wurde in jedem Bohrloch auf dem Lithiumprojekt Solar Lithium ermittelt, einschließlich Werte von bis zu 1.300 ppm Li (siehe Pressemeldung vom 17. Januar 2022).

Das Lithiumprojekt Solar befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grenze zum TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v). Am 1. Dezember 2022 hatte American Lithium Corp. eine aktualisierte, von Stantec Consulting Ltd. erstellte Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet TLC veröffentlicht, welche 8,83 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,86 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jim Nelson, President von Cruz Battery Metals, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir im Rahmen unseres Phase-3 Bohrprogramms auf dem 8.135 Acres umfassenden Lithiumprojekt Solar in Nevada erneut mit Harris Exploration Drilling zusammenarbeiten. Das großflächige Projekt grenzt unmittelbar an den Grundbesitz von American Lithium. Harris zeichnete für die Durchführung der Bohrungen unserer Phase-I- und Phase-II-Programme verantwortlich, in deren Zuge das Vorkommen von Lithium in allen 6 bisherigen Bohrlöchern nachgewiesen werden konnte. Unser Nachbar American Lithium Corp. notiert seit Kurzem an der NASDAQ und hat vor Kurzem auch eine beträchtliche Erhöhung seiner Ressourcenschätzung bekannt gegeben. Wir sind daher extrem optimistisch, was die Zukunft des Lithiumprojekts Solar angeht. Das Ziel von Cruz ist es, eine neue, einheimische Lagerstätte mit Lithium in Batteriequalität ausfindig zu machen und zu erschließen. In Anbetracht der Tatsache, dass Cruz mit einem Kassenbestand von 3,5 Millionen Dollar gut finanziert ist, die Lithiumpreise weiterhin stark sind und Cruz in einen aktiven Nachrichtenzyklus eintritt, ist das Management der Ansicht, dass nun alle Komponenten vorliegen, um unseren Aktionären die besten Erfolgschancen für dieses Projekt zu bieten.“