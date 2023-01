JobRad wird ab der Saison 2023/24 neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg

Freiburg (ots) - JobRad und der SC Freiburg bauen ihre Partnerschaft nach nur

kurzer Zeit aus. Der deutschlandweite Marktführer im Dienstradleasing wird neuer

Haupt- und Trikotsponsor des Bundesligisten. Die mehrjährige Partnerschaft

startet zur Saison 2023/24.



Erst im Sommer 2022 war JobRad als neuer Exklusiv- und Mobilitätspartner beim SC

Freiburg eingestiegen. Nach nur einem halben Jahr entschieden sich beide

Parteien, das erfolgreiche Engagement nochmals deutlich auszuweiten. Ab der

Spielzeit 2023/24 wird JobRad neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg und

damit größter Partner des Vereins. Zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist

das Trikotsponsoring bei allen Spielen der Bundesliga-Profis sowie der Zweiten

Mannschaft (3. Liga) des SC Freiburg. Außerdem wird der deutschlandweite

Marktführer im Dienstradleasing mit Sitz in Freiburg ab der kommenden Saison

auch als Ärmelsponsor der SC-Bundesliga-Frauen werben.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Als neuer Hauptsponsor erhält JobRad ein umfassendes Werbe-, Hospitality- undKommunikationspaket. Zudem bleibt JobRad Mobilitätspartner des SC Freiburg undmöchte als solcher zusammen mit dem Sport-Club neue Wege gehen: Gemeinsam mitden SC-Profis, den SC-Frauen und der Freiburger Fußballschule(Nachwuchsleistungszentrum) sind verschiedene Aktionen rund um die ThemenFahrrad, E-Bike, nachhaltige Mobilität und Dienstradleasing geplant, die alleFußball- und Fahrradbegeisterten ansprechen sollen.Oliver Leki, Vorstand des SC Freiburg, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mitJobRad einen attraktiven und leistungsstarken Haupt- und Trikotsponsor fürunseren Verein gewinnen konnten. JobRad ist nicht nur deutschlandweiterMarktführer im Dienstradleasing und bereits über die Landesgrenzen hinaus aktiv,sondern passt mit dem Thema nachhaltige Mobilität, seinen Wurzeln in derFahrradstadt Freiburg, seinem Wertegerüst und dem sympathischen Auftretenhervorragend zum SC Freiburg."Auch Gründer und Aufsichtsrat Ulrich Prediger und JobRad-Geschäftsführer FlorianBaur freuen sich sehr über die erweiterte Kooperation. "In den vergangenen sechsMonaten als Mobilitäts- und Exklusivpartner des SC Freiburg haben wir gespürt,wie gut wir als Partner zusammenpassen. Der Sport-Club gilt nicht umsonst alseiner der nachhaltigsten Vereine im Profifußball, der sich - genau wie JobRad -aktuell in einer tollen Wachstumsphase befindet. Die Entscheidung, Haupt- undTrikotsponsor zu werden, haben wir daher leicht und aus voller Überzeugunggetroffen", so Baur.Ulrich Prediger bekräftigt: "JobRad und der SC Freiburg passen sehr gut zusammen