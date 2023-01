Advanced Instruments führt Solentim Cell Metric® X ein, mit automatischem Nachweis der Klonalität am Tag 0

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Cell Metric X kombiniert die gleiche

hochauflösende Bildgebung mit hohem Kontrast wie sein Vorgänger, jedoch mit der

unvoreingenommenen Unterstützung künstlicher Intelligenz, um klonal gewonnene

Zellen am Tag 0 zu identifizieren.



Advanced Instruments, ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und

analytischen Instrumenten, gibt die Markteinführung von Cell Metric ® X bekannt,

einem kontrastreichen Bildgeber, der eine automatische Identifizierung von

klonal gewonnenen Zellen am selben Tag bietet. Eine bahnbrechende Neuentwicklung

von Solentims branchenführender Cell Metric, Cell Metric X, bietet

automatisierte Bildanalyse zur Optimierung von Zelllinien-Entwicklungsabläufen.





Der auf künstlicher Intelligenz basierende automatische Nachweis der Klonalität(AEC) ermöglicht es Wissenschaftlern, klonal gewonnene Zellen am Tag 0 schnellzu identifizieren. Dies reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für dieBildanalyse, die erforderlich ist, um eine erfolgreiche Zellenbildung zubestätigen. Das Ergebnis: schnelle Zusicherung der Klonalität, mit bildbasiertemNachweis, der für die Zulassung durch die FDA (Food and Drug Administration) alsneues Prüfpräparat IND (Investigational New Drug) bereits Wochen zuvor vorgelegtwurden."Cell Metric X ist ein bemerkenswerter Schritt nach vorne von Cell Metric - einzuverlässiger Standard in der klonalen Sicherheit seit mehr als zehn Jahren",sagte Byron Selman, CEO von Advanced Instruments. "Unsere Kunden sind schon zulange durch eine arbeitsintensive Bildanalyse eingeschränkt. Mit einemautomatisierten Nachweis der Klonalität können sie einen Nachweis über einzelneZellen in einem Bruchteil der Analysezeit erhalten, die zuvor - bei Tag Null -benötigt wurde, um ihnen zu ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zukonzentrieren und den Weg zur Zulassung zu beschleunigen."Während Cell Metric X auf seinem Vorgänger aufbaut, behält es vieleKernfunktionen bei, darunter:- Hohe Qualität, hoher Kontrast, Hellfeld-Bildgebung- Ablagemagazin mit 10 Einschüben mit hohem Durchsatz- Roboterzugriff über ein flexibles API- und Barcode-Lesegerät- Edge-of-well-Bildgebung für optimale Erkennung einer einzelnen Zelle- Automatisierte Klonalitätsberichte für eine nahtlose IND-Einreichung- Kompatibilität mit dem VIPS® PRO für die doppelte Sicherung der MonoklonalitätZu den neuen Funktionen von Cell Metric X gehören:- Automatisierter Nachweis der Klonalität spart dem Benutzer Zeit, indem er dieZellstandorte vorher identifiziert.- STUDIUS(TM)-Integration ermöglicht ein optimiertes Workflow- und