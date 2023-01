Gestern der Dax nach langer Rally mit einem Abverkauf, der Nasdaq und andere US-Indizes fielen nach den Verlusten am Mittwoch auch gestern. Wie geht es nun weiter für die Märkte? Laut Goldman Sachs und Bank of America ist die Rally für 2023 in Europa weitgehend schon gelaufen - das würde bedeuten, dass auch der Dax kaum mehr Aufwärtspotential hat. Der Nasdaq könnte heute nach den Netflix-Zahlen sich noch einmal erholen, dürfte aber dann wieder unter Druck kommen und neue Tiefs markieren. Denn das neue Thema ist nun Rezession und die Auswirkungen auf die Unternehmensergebnisse, also die Bewertungsfrage (und US-Aktien sind immer noch sehr hoch bewertet!). Heute ist kleiner Verfall in den USA, es dürfte also volatil werden..

Hinweise aus Video: