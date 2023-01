DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Holcim auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Holcim von 53 auf 57 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Matthias Pfeifenberger rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick mit einem Ende des Zyklus steigender Preise in der Baustoffbranche. Generell bevorzugt er Unternehmen mit recht stabilen Preisen, da in diesem Jahr voraussichtlich sinkende Herstellungskosten etwa für Energie und Rohstoffe dann unter anderem anhaltend positive Margen ermöglichen sollten./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 06:43 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Holcim Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 52,32EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Matthias Pfeifenberger

Analysiertes Unternehmen: Holcim

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 53

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m